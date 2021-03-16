التحالف العربي: تسهيل عملية نقل 160 مهاجرًا إفريقيًا من اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسهيل عملية نقل 160 مهاجرًا إفريقيًا جوًا من اليمن.وذكر التحالف العربي في بيان، أن تسهيل عملية نقل المهاجرين من اليمن تأتي ضمن الجهود الإنسانية للتحالف، وذلك برعاية الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية.وأكد التحالف أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ارتكبت انتهاكًا جسيمًا وبشعًا بحق المهاجرين في صنعاء اليمنية.