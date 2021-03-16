المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 6 بلدان إضافية

قررت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى 6 دول جديدة؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.وأوضح المكتب الوطني للمطارات أن الدول هي: "الأرجنتين- البوسنة والهرسك- بوتسوانا- الكاميرون-كرواتيا- موزمبيق"، وذلك ابتداء من منتصف ليل 15 مارس الجاري إلى 10 أبريل المقبل.وكانت المملكة المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية مع عدد من الدول، منها إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وأيرلندا.