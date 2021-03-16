الخميس.. اللجنة الثقافية بنادي الصيد تحتفل بيوم المرأة المصرية

بمناسبة يوم المرأة المصرية؛ تنظم اللجنة الثقافية بنادي الصيد ضمن فعالياتها احتفالية كبرى، تحت رعاية الدكتورة عزة أحمد هيكل، مقرر اللجنة الثقافية، والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي، وذلك يوم الخميس المقبل، بمقر حديقة النادي.يذكر أن الاحتفالية تشمل تكريم الدكتورة منى مكرم عبيد في مجال السياسة والتعليم والدكتورة هالة الحديدي في مجال الإعلام والميديا والدكتورة سامية التماتمي في مجالات البحث العلمي والابتكار والدكتورة سحر عطية في مجال الهندسة والبحث العلمي.