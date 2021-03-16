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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المناسترلي: الرئيس حريص على تحسين أوضاع العاملين بالدولة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:57 م
المناسترلي
المناسترلي
أسامة الشندويلي
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قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام لشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه خلال اجتماعه مع وزير المالية لمناقشة مقترح ميزانية الدولة للعام المالي الجديد، يثبت حرص الرئيس الدائم على تحسين أوضاع العاملين بالدولة.

وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التوجيه يضاف إلي مبادرات الرئيس الدائمة في الحد من ضغوط الحياة على المواطنين في مختلف النواحي والمجالات.

وأوضح أن موظف الدولة والذي يمنعه الحياء والأوضاع الإجتماعية من إظهار معاناته المعيشية هو في أشد الحاجة لتطبيق هذا التوجه، والذي سيتبعه بطبيعة الحال حركة الأسواق لزيادة القدرة الشرائية لدى فئة ليست قليلة من المواطنين.

وأكد أنه تبقى علامات الاستفهام على عدم حدوث مثل هذه المبادرات ذات البعد الإيجابي منها الاجتماعي والاقتصادي، إلا من خلال توجهات رئاسية وإظهار الحاجة الضرورية لتحسين معيشة المواطن عن طريق تصريحات مباشرة من فخامة الرئيس، مما يؤكد غياب وضعف أدوار الأحزاب السياسية أو المؤسسات المختلفة في الدولة في طرح مشاكل واحتياجات المواطن، أو مناقشة الحلول والمبادرات لرفع المعاناة عنه والارتقاء بمستوى معيشته.

وأوضح أنه يجب أن تعمل جميع أركان ومؤسسات الدولة مع الرئيس السيسي في الاتجاه الذي يؤدي في النهاية للنهوض ببلدنا الغالية.

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