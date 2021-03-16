الخميس.. جلسة مزاد علني للبيع المباشر بجمارك دمياط

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، عن عقد جلسة مزاد علنى (مزايدة محدودة) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادتين رقمى 66 و67 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020.ويجري خلال المزاد بيع عدد 3 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة، واللوط الأول عبارة عن 11 طن قائم أرز أبيض كامولينو صيني إنتاج 20203، واللوط الثانى عبارة عن 2530 كرتونة كيوي طازج منشأ إيطالي بوزن 26طن و700كيلو جرام إنتاج يناير 2021، واللوط الثالث عبارة عن 2520 كرتونة كيوي طازج منشأ إيطالي بوزن 25طن و940كيلو جرام إنتاج يناير 2021.وتباع كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، على أن تكون المعاينة مرة واحدة يوم الأربعاء الموافق 2021317 من الساعه 11 حتى الساعه 2 ظهرا والوزن عند الصرف تحت العجز والزيادة.وشروط دخول المزاد كالتالس:1- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية.2- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.3- سداد 100 ألف جنية تأمين المزاد.4- ثمن كراسة الشروط 300 جنيه مصرى.5- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق.6- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع.7-البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.8- شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد.9- الحضور للمزاد شخصي أو بوكيل وعلى المتزايد معاينة الأصناف المعاينة العامة النافية لكل جهالةويكون اشتراك المزايد بالمزاد إقرار من بالقيام بالمعاينة وعلى مسئولته.10- يحق لإدارة المهمل والبيوع الجمركية إضافة أو سحب لوطات قبل بدء الجلسة. •11- يلزم من يرسو عليه المزاد بسداد ۳۰ % من القيمة البيعية للوط بمجرد مرسو المزاد وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطارا يصبح التأمين المؤقت حقا للجهة الإدارية -11- يجب على من يرسو عليه المزاد سداد ال ۷۰ % بإحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني طبقا لمنظومة تحصيل مستحقات الدولة الصادر من وزير المالية... وبرسم الجمرك المختص بخزينة الجمرك وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لرسو المزاد عليه في ضوء نص المادة 94 من اللائحة التنفيذية للقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۹.12- إذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المشار إليها في البند السابق تصبح المبالغ المدفوعة منه حقا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية.ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۹ على لأن يتم التسليم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار ميعاد التسليم من قبل الجهة الادارية علما بانه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سیتم تحصیل 1 % عن كل يوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية مع خصم قيمة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا ليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية.