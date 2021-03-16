محافظ الدقهلية يتابع الأعمال الجارية بمصنع سندوب لتدوير القمامة

التقى اليوم الثلاثاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمسئولي الهيئة العربية للتصنيع حيث تابع معهم الأعمال الجارية فى مصنع تدوير المخلفات الجديد بسندوب حيث استمع إلى تقرير مفصل عن مراحل العمل بالمشروع والتي تجري على قدم وساق.فيما يتم تنفيذ المصنع الجديد بتكنولوجيا ( ألمانى هولندى) بتكلفة إجمالية قدرها 317 مليون جنيه متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية بمقلب سندوب بإجمالي 845 ألف طن ويعد المصنع الأول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية حيث يحتوي علي عدد 2 خط فرز طاقة 40 طن ساعة باجمالي 1200 طن يوميا، ويقام على مساحة 18 فدان ليساهم فى وضع الحلول النهائية لمشكلة القمامة بالدقهلية كما أنه يخدم المنطقة المركزية ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.فيما جرى خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة مضاعفة الجهد وزيادة حجم العاملين والفنيين القائمين على التنفيذ لتكثيف الأعمال وسرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتوفير مصدر مستقر لتغذية المصنع بالطاقة الكهربائية اللازمة التزاما بالبرنامج الزمني لبدء التشغيل التجريبي.