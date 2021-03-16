رئيس مجلس النواب يرحب بوزير الري الجنوب سوداني خلال الجلسة العامة

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بوزير الرى لجمهورية جنوب السودان، مناوا بيتر، والوفد المرافق له، وذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة اليوم.ويستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.ويأتي مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.