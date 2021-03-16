«أول محاولة تحرش» هاشتاج يمتلك شهادات مرعبة

دشنت العديد من ناشطات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، هاشتاج جديد بعنوان #أول_ محاولة_ تحرش، بعد تزايد حالات التحرش في الفترة الأخيرة في المجتمع المصري، وزيادة الغضب بسبب التحرش بطفلة المعادي، والتحرش غير المباشر ببنت في عربة السيدات في المترو.ودونت الناشطات العديد من حوادث التحرش التي تعرضن لها، وحكين مواقف مختلفة، مما أثار استياء الكثيرين من الوضع الذي وصل له المجتمع، حيث أظهرت القصص مؤشرًا خطيرًا بشأن النسب المرتفعة لحالات التحرش.قالت زينب محمد: "كانت وعمري تقريبًا 6 سنين، كان حد كبير فالسن فالصيف فالعصر وشوارع فريال الداخلية فاضية والشخص كان بموتوسيكل، وعمل كأن الموتوسيكل باظ وتقيل مش قادر يشيله وطلب أساعده، طبيعي قررت أساعده لأن الشارع كله يعرفنا وميقدرش يخطفنى وهو محتاج حد يشيل معاه الموتوسيكل، لما قرب جامد منى جريت عالبيت وقلت لبابا اللي أصلًا قلبه كعادته معانا كان بالفعل حاسس إن في خطر وعلى غير العادة وقف فجاة فالبالكونة يبص على نزل دور عليه بس كان مشي اتنرفز جدًا وفهمنى بعدها إيه المشكلة، ولما بقينا في 4 ابتدائي زميلنا فالفصل مكنش مهذب وكان بيضايق البنات، وبما أني شعنونة مكنش ينفع يضايقنى وبقت البنات تتحامى في وبقيت برنه علقة الصبح وعلقة فالفسحة وعلقة آخر اليوم، ومكنتش بمشي إلا بعد ما صحاباتنا يمشوا بالفعل، أه انا بشوفه صدفة فالشارع لدلوقت وأه هو كان عنده ظروف أسرية مهببة فمرحلة ابتدائي يمكن كان محتاج تدخل أخصائي اجتماعى، لكن اتعلمت بالطريقة الصعبة زى ما بيقولوا أن مفيش حاجة اسمها دول أطفال ولا حاجة أسمها تتكسف فحقك، وإن أعظم هدية ربنا بيديهالنا أب متفهم فظهرك قوته ليك مش عليك".وأضافت: "خلوا بالكم من ولادكم، المجتمع مش وردى للأسف خلف الوداعة واقع مقرف لو ابنك أو بنتك فالمدرسة أو النادى اتعرضوا لموقف مش كويس لازم تواجهى الطفل أو الشخص التانى لازم تحاولى حتى الطفل التانى تساعديه في أنه يبقي شخص سوى هو مجتمع مهترئ داخليًا كمية التحرشات فالشارع لفظى ولمسي مقرفة، وأى ست عارفة روحها أو إن في ناس من صحاباتها بيتعرضوا لانتهاكات حتى في مجال شغلهم أو حتى السوق ربوا بناتكم ع الجرأة وولادكم على الرجولة".وكتبت هالة صلاح: "بمناسبة هاشتاج #أول_محاولة_تحرش كنت راكبة عربية، وكان اللي جنبي كل شوية يتأخر عليا وأقوله لو سمحت إبعد شوية يعمل من بنها ويبعد وبعدين يرجع تاني يلزق فيا، قومت جايبة دبوس من الطرحة وعملت نفسي بفتح الشنطة ودخلت أيدي بالدبوس وزقيت الشنطة ع رجله وكأنه لسعه عقرب رسمته ع الازاز حرفيًا".ودونت دينا يوسف، وكتبت: "لحظة! أنهي أول مرة؟! أول مرة في الشارع؟ ولا أول مرة في المواصلات؟ ولا أول مرة في العمارة؟ ولا أول مرة في البيت؟ ولا أول مرة في الجامعة؟ ولا أول مرة الشغل؟ أول مرة وأنا فاهمة إن دا تحرش؟ ولا أول مرة وأنا خايفة ومش فاهمة السبب؛ كل اللي أعرفه إن في حاجة غلط؟".وتابعت: "أول مرة وأنا طفلة جسمي مالهوش معالم؟ ولا أول مرة وأنا ليدي؟ أول مرة أقدر اتصرف؟ ولا أول مرة اترعب واسكت من الصدمة والخوف؟ أول مرة تحرش لفظي قذر؟ ولا أول مرة لمسة مرعبة؟ ولا أول مرة نتزنق على حاجة؟ ولا أول مرة يتبعت لنا ميل #أول_محاولة_تحرش؟!! كل مرة بنُنتهك فيها بتبقى موجعة ومؤلمة، استجابتنا بتتغير بس ألمنا بيزيد كل مرة بتبقى أول مرة في حاجة أو تفصيلة معينة".واختتمت قائلة: "#التحرش_جريمة و#المتحرش_مجرم و#مبرر_التحرش_مجرم وهو السبب الأساسي فيه الناس اللي بتتريق على الهاش تاج ناس قذرة؛ مش بس لإنها بتستهون بأوجاع غيرها لكن لإنها بتشارك في جريمة أخطر وهى السكوت ومحاولة التسكيت".