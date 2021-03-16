رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 354 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:08 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 383 ألفًا و106 حالات منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 204 حالات شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 373 ألفًا و130 حالة.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.578 حالة منذ بداية الجائحة.

موضوعات متعلقة

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

عودة الرحلات | موعد استئناف الطيران بين مصر والسعودية 2021

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركزى منفلوط وديروط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على منظومة شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر

image description

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5 %

image description

محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي «محطة مصر» احتفالا بيوم الشهيد

الأكثر قراءة

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

قصر باكنجهام: الأمير فيليب يغادر المستشفى عقب خضوعه لجراحة ناجحة

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

حكومة كازاخستان تمنح الدكتور حسين الشافعي وسام أمير الشعراء «آباي»

مد فترة التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة

الخميس.. اللجنة الثقافية بنادي الصيد تحتفل بيوم المرأة المصرية

فوزي مرسي: الكاريكاتير تأثر بالأزمات المالية للصحف (حوار)