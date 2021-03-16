السعودية تسجل 354 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 383 ألفًا و106 حالات منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 204 حالات شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 373 ألفًا و130 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.578 حالة منذ بداية الجائحة.