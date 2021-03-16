بعد تدهور قياسي في سعر الصرف.. الليرة اللبنانية تخسر 90% من قيمتها

سجّلت الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء تدهورًا قياسيًا جديدًا، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام.وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالى تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.وقال ثلاثة صرافين، رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة فرانس برس إن سعر الصرف الليرة "يراوح حاليًا بين 14،800 و14،900 في مقابل الدولار".وأكد أحد المواطنين لوكالةفرانس برس إنّه باع الدولار في مقابل 15 ألف ليرة ظهر الثلاثاء.