رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

قام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط صباح اليوم بزيارة إلى كلية الطب البيطرى، والتى استقبله فيها الدكتورة مديحة درويش عميدة الكلية والدكتور رجب سيد إبراهيم وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن زيارته لكلية الطب البيطرى تضمنت تفقده لما تم من أعمال تجديد وتطوير القاعات الدراسية وقاعات الحاسب الآلي والمناقشات بالكلية وذلك تزامنًا مع قرب انطلاق العملية التعليمية الموقرة لها 27 من مارس الجاري، عقب انتهاء أعمال الامتحانات.وأشاد رئيس الجامعة خلال زيارته بما تشهده كلية الطب البيطرى من انتظام ودقة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والجارية حاليًا بالكلية، وذلك من خلال ما شهده من التزام الأفراد بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد داخل اللجان وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان، وكذلك تواجد الأطقم الطبية في العيادات المخصصة له بجوار لجان الامتحانات.وصرحت الدكتورة مديحة درويش أن زيارة رئيس الجامعة للكلية تضمنت تفقده لأعمال تطوير قاعات الكلية والتى تضمنت 3 قاعات حاسب آلي والتى تم تجهيزها بأحدث أجهزة كمبيوتر مزودة بانترنت فائق السرعة طباعة والتى تضم 50 جهاز فى كل قاعة وذلك لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب 4 قاعات لمناقشة الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه والتى تهدف جميعًا لتيسير وتطوير الخدمة التعليمية وإثراء الأنشطة العلمية بالكلية.