حكومة كازاخستان تمنح الدكتور حسين الشافعي وسام أمير الشعراء «آباي»

في حفل أقامته سفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة بمشاركة العشرات من رموز الثقافة والدبلوماسية، تم تكريم الدكتور حسين الشافعي، رئيس "المؤسسة المصرية والروسية للثقافة والعلوم" بمنحه وسام أمير الشعراء "آباي". حيث سلمه السفير الكازاخى الوسام وبراءته.أشار الدكتور حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إلى الارتباط التاريخي والثقافي الكبير الذي يجمع الشعبين المصري- الكازاخي.يذكر أن الدكتور حسين الشافعي قد سبق تكريمه من قبل رئيس كازاخستان "نور سلطان نزارباييف" ومنحه نيشان ذكرى استقلال كازاخستان في عام 2017، وكذا تم تكريمه من وزارة الثقافة الكازاخية بمنحه وسام علي مجمل إسهاماته في دعم التواصل الثقافي الكازاخي-العربي.كان "الشافعي" قد أصدر ترجمات لمجموعة من أمهات الكتب الكازاخية للغة العربية، ومن بينها كتاب "ثلاثية الرحل" للكاتب الكازاخي المعروف "إلياس يسينبيرلين"، وهي التي تم إخراجها في فيلم سينمائي ضخم بنفس الاسم.كذا أصدر "الشافعي" ترجمات لأقوال المعلم «آباي» وثلاثة إصدارات عن أعمال المعلم الثاني "الفارابي" وهي" إحصاء العلوم" و"رسالة التنبيه علي سبيل السعادة"، و"آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها".كذا قدم "الشافعي" لقراء العربية "الظاهر بيبرس" في عمل مسرحي للكاتب "راحيمجان أوتاربايف" إلي جانب روايته "ذهب الكنز المفقود"، كما قدم للكاتب الكازاخي "نعمات كيليمبتوف" ترجمة لكتاب "لا أريد أن أفقد الأمل".الدكتور حسين الشافعي رعى مشروعًا لإصدار أول كتاب تعليمي للغة العربية لمتحدثي الكازاخية بالتعاون مع جامعة "الفارابي"، وصدرت طبعته الأولي في عام 2019.