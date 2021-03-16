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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: مخاطبة الإسكان لحل مشكلة تراكم المياه الجوفية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:43 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعا، لتنفيذ الحل النهائي والعاجل لمشكلة تجمع المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق، وذلك بحضور الدكتور ماهر عبد التواب رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب، بجانب مديرى الإسكان والمشروعات ورئيس مركز ومدينة أسوان.

وبعد طرح كافة الدراسات السابقة والتي قامت بها لجان علمية من كلية الهندسة بجامعة أسوان، وأيضًا فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالإضافة إلى المعاينات الميدانية التي قام بها المختصين من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه سيتم مخاطبة وزارة الإسكان لوضع تصميمات لمشروع الحل النهائي للتخلص نهائيًا من مشكلة تراكم المياه الجوفية خلال فترة السدة الشتوية، وهو الذى يعوق الحركة المرورية للمركبات العامة والخاصة، الحركة السياحية الوافدة من خلال الحافلات السياحية المتجهة للميناء السياحى بالسد العالى، بجانب أن النفق هو الشريان الرئيسى للحركة التجارية الواردة من دولة السودان.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع والذى سيقوم على الدرسات العلمية وأخذ عينات من المياه وجسات التربة وخاصة في ظل عدم وجود أي تسريب من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المنطقة.

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