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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جورجيا: الاتفاق مع المعارضة لن يكون على حساب الدولة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:22 م
إيراكلي غاريباشفيلي
إيراكلي غاريباشفيلي
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قال رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي غاريباشفيلي، إن الحزب الحاكم والمعارضة يجب أن يتوصلا إلى اتفاق وسط التوتر السياسي الحالي، لكن يجب ألا يتم ذلك على حساب مصالح الدولة.

وجاءت تصريحات إيراكلي بعد لقائه رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في بروكسل، حيث أوضح أن الاجتماع كان مثمرًا للغاية، معربًا عن شكره لميشيل على وساطته وإرسال مبعوثه كريستيان دانيلسون الموجود حاليا في تبليسي لعقد اجتماعات متابعة مع الأحزاب السياسية الجورجية، ومساعدة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى اتفاق.

وقال غاريباشفيلي إن رغبة الجميع القصوى وكذلك مهمة الاتحاد الأوروبي وميشيل تكمن في أن تواصل جميع الأحزاب السياسية الجورجية العمل في البرلمان، مضيفًا أن "حكومة الحلم الجورجي جاهزة لاتخاذ قرار عادل"، والتوصل لحل وسط مقبول إلى حد ما من قبل الجميع.

وتطالب معظم أحزاب المعارضة الجورجية، التي فازت بمقاعد في الدورة العاشرة للمجلس التشريعي للولاية، بإعادة الانتخابات، وإطلاق سراح زعيم المعارضة نيكا ميليا، والمؤسس المشارك لقناة (جيورجي روروا) ذات التوجه المعارض، متافاري أرخي.

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