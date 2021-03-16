6 نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية.. تعرف عليها؟
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:56 م
الدستورطباعة
نشرت وزارة الصحة المصرية 6 نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية للفرد والتي جاءت باختصار شديد ليستوعب المواطنين تلك النصائح.
نصائح يومية للعناية بصحتك النفسية
وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة المصرية بانه من الضروري الاعتناء بصحتنا النفسية ومن يرغب التواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 - 0220816831.
1 - تعود على الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميا
2 - خصص وقتا للقيام بالأشياء التي تحبها
3 - حافظ علي نظافتك الشخصية
4 - تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميا
5 - خصص وقتل للعمل ووقتا للراحة
6 - مارس الرياضة بانتظام
نصائح يومية للعناية بصحتك النفسية
وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة المصرية بانه من الضروري الاعتناء بصحتنا النفسية ومن يرغب التواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 - 0220816831.
1 - تعود على الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميا
2 - خصص وقتا للقيام بالأشياء التي تحبها
3 - حافظ علي نظافتك الشخصية
4 - تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميا
5 - خصص وقتل للعمل ووقتا للراحة
6 - مارس الرياضة بانتظام
كيف تعتني بصحتك النفسية؟ 👇🏻— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) March 16, 2021
للتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 - 0220816831 pic.twitter.com/u8AkX68oUB