6 نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية.. تعرف عليها؟

نصائح يومية للعناية بصحتك النفسية

كيف تعتني بصحتك النفسية؟ 👇🏻

للتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 - 0220816831 pic.twitter.com/u8AkX68oUB — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) March 16, 2021

نشرت وزارة الصحة المصرية 6 نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية للفرد والتي جاءت باختصار شديد ليستوعب المواطنين تلك النصائح.وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة المصرية بانه من الضروري الاعتناء بصحتنا النفسية ومن يرغب التواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 - 0220816831.1 - تعود على الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميا2 - خصص وقتا للقيام بالأشياء التي تحبها3 - حافظ علي نظافتك الشخصية4 - تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميا5 - خصص وقتل للعمل ووقتا للراحة6 - مارس الرياضة بانتظام