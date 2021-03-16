رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

6 نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية.. تعرف عليها؟

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:56 م
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
نشرت وزارة الصحة المصرية 6 نصائح يومية للعناية بالصحة النفسية للفرد والتي جاءت باختصار شديد ليستوعب المواطنين تلك النصائح.

نصائح يومية للعناية بصحتك النفسية
وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة المصرية بانه من الضروري الاعتناء بصحتنا النفسية ومن يرغب التواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية يرجى الاتصال على الأرقام: 08008880700 - 0220816831.

1 - تعود على الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميا
2 - خصص وقتا للقيام بالأشياء التي تحبها
3 - حافظ علي نظافتك الشخصية
4 - تناول وجبات صحية في أوقات منتظمة يوميا
5 - خصص وقتل للعمل ووقتا للراحة
6 - مارس الرياضة بانتظام

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي فتاة على زميلتها بمساعدة بلطجي بالمعادي

«الصحة» تنفي طلبها إلغاء الفصل الدراسي الثاني لحماية الطلاب

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركزى منفلوط وديروط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على منظومة شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر

image description

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5 %

image description

محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي «محطة مصر» احتفالا بيوم الشهيد

الأكثر قراءة

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

قصر باكنجهام: الأمير فيليب يغادر المستشفى عقب خضوعه لجراحة ناجحة

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

حكومة كازاخستان تمنح الدكتور حسين الشافعي وسام أمير الشعراء «آباي»

مد فترة التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة

الخميس.. اللجنة الثقافية بنادي الصيد تحتفل بيوم المرأة المصرية

فوزي مرسي: الكاريكاتير تأثر بالأزمات المالية للصحف (حوار)