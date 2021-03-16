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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء عمليات ولادة قيصرية لـ3 مصابات كورونا بعزل أسوان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:41 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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نجح الفريق الطبي بمستشفى أسوان التخصصى ''العزل الصحي''، في إجراء 3 عمليات ولادة قيصرية لسيدات يتلقين العلاج من فيروس كورونا المستجد، وتعد الولادة رقم 10 التي تتم داخل المستشفى.

جاء ذلك بمشاركة مجموعة من الأطباء تخصص النساء والتوليد، وأطفال مبتسرين، بالإضافة إلى تمريض تخصص عناية وحضانة، وفريق مكافحة العدوى.

وترجع تفاصيل إجراء عمليات الولادة لـ3 سيدات مصابات بفيروس كورونا المستجد داخل العزل الصحي بمستشفى أسوان التخصصى، إلا أن 2 منهم أجريت لهم العملية وهم في شهرهم التاسع، وأخرى في الشهر السابع، وجميع الأمهات وأطفالهم حالتهم الصحية مستقرة في الوقت الحالي.

وانتشرت أجواء مليئة بالسعادة والبهجة داخل مستشفى أسوان التخصصي بعد إتمام نجاح عمليات الولادة القيصرية لسيدات، ونجاح الفرق الطبية في أداء مهامهم بشكل لائق.

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