اللجنة القنصلية الإماراتية البريطانية تبحث عددا من الموضوعات القنصلية المشتركة

عقدت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الثامنة للجنة القنصلية الإماراتية - البريطانية، وبحثت عددا من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا.وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الاجتماع تم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأس الاجتماع من جانب الإمارات فيصل لطفي وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، فيما ترأس الجانب البريطاني جنيفر أندرسون مديرة قطاع الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والكومنويلث البريطاني.وأكد وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية الإماراتي، خلال الاجتماع، حرص واهتمام الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا، موضحا أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وبريطانيا شهدت نقلات نوعية منذ بداية جائحة "كوفيد-19" العالمية، أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدمًا سواء على المستوى الثنائي أو العالمي، مشيرا أن البلدين تربطهما علاقات قوية وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق ومبنية على العديد من المصالح المشتركة.وأضاف أنه في إطار حرص الإمارات على تكثيف تعاونها الدولي وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم في 4 أبريل 2020 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث لبريطانيا وإيرلندا الشمالية بشأن رحلات الترانزيت للرعايا البريطانيين خلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب، الأمر الذي قدم تسهيلات لإجلاء الرعايا البريطانيين عبر مطارات دولة الإمارات في الظروف الاستثنائية.من جهتها، أثنت مديرة قطاع الشؤون القنصلية البريطانية على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي وخلال أزمة كوفيد-19 العالمية بشكل خاص، مشيدة بتجربة الإمارات في هذا المجال، والتي تعد من التجارب الرائدة، مؤكدةً أن بلادها تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع الإمارات في هذا المجال، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.