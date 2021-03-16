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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» يثمن قبول تعيين عضوات بمجلس الدولة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:28 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
محمد الشريف
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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لإعلانه عن قبول تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأعربت «مرسي» عن فخرها بهذا القرار الأهم فى تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن الأحلام تتحقق بدعم القيادة السياسية وإيمانها العميق بقدرات المرأة المصرية، مؤكدة أن كل نساء مصر تتقدم أسمى معانى الشكر والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى شهدت المرأة فى عهده كسر كل الحواجز، وحصدت العديد من الإنجازات.

يذكر أن الرئيس السيسي قد وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعيين عناصر نسائية في الهيئات القضائية، في اليوم العالمي للمرأة، ووضع مجلس الدولة عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط:

1- أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جدًا في درجة الليسانس.
2- الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.
3- خلو ملف خدمة العضو من أي جزاءات أو ملاحظات.
4- اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.
5- استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

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