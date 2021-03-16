روسيا تسجل نظام اختبار للكشف عن سلالات مختلفة من كورونا

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، إن روسيا سجلت نظام اختبار للكشف عن سلالات مختلفة من فيروس كورونا، بما في ذلك السلالة البريطانية.وأضاف وزير الصحة - خلال جلسة موسعة لمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) حول الحماية الصحية - "سجلنا اليوم نظام اختبار لكشف عددًا من سلالات فيروس كورونا، وبالتحديد السلالة الإنجليزية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ظهرت سلالة فيروس كورونا الجديدة في المملكة المتحدة في سبتمبر 2020.