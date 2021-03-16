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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يفتتح فعاليات أولى الدورات التدريبية لتنمية مهارات المديرين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:35 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، فعاليات أولى الدورات التدريبية التى تنظمها المحافظة بمركز التدريب الإداري بمكتبة مصر العامة، تحت عنوان "دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات الحكومية"، وتستمر حتى 18 مارس 2021.

جاء ذلك لرفع مستوى العاملين بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة.

وأكد محافظ مطروح حرص المحافظة على تنظيم هذه الدورات للارتقاء وتحسين الأداء ولتحقيق الاستفادة للعاملين فى إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل على مستوى المحافظة، من خلال تأهيل وتدريب العاملين باعتبار العنصر البشرى الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي.

وأشار إلى أن ذلك بالتوازي مع ما تنفذه وزارة التنمية المحلية من دورات تدريبية فى عدة قطاعات ومجالات للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، مما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح للمتدربين باستغلال هذه الفرصة فى صقل وتنمية مهاراتهم، موجها بعمل تقرير بعد الانتهاء من الدورة بتقييم العاملين ومدى استفادتهم من الدورة.

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