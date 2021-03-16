لجنة مفاجأة لبحث شكاوى الامتحانات بمدارس البساتين ودار السلام

أرسلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لجنة ميدانية مفاجأة لمتابعة سير العملية التعليمية والكشف على كنترولات التصحيح بإدارة البساتين ودار السلام التعليمية، بعد تلقيها عدد من الشكاوى بشأن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول.وأكد محمد عطية، مدير المديرية، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المديرية لن تتهاون مع أي خطأ وسيتم محاسبة المقصرين والمخطئين.وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أمس، عن فتح باب التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الأول، لمدة ثلاثة أسابيع، للطلاب من الصفوف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي.وأكدت المديرية، أنه يتم تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الأول، بكل إدارة تعليمية تابعه لها المدرسة الملتحق بها الطالب.وكلف محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جميع المسئولين، ومديري العموم، بتقديم جميع التسهيلات لأولياء الأمور والطلاب، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ومنع التزاحم