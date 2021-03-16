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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انتهاء تصوير فيلم «الفنار» لهدى المفتى والشرنوبي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:33 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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انتهى فريق عمل فيلم الفنار للمخرج شريف نجيب من تصوير مشاهده وانتقل إلى مرحلة المونتاج استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي.

الفيلم يعد أول بطولة تجمع بين هدى المفتي ومحمد الشرنوبي وهو إنتاج مشترك بين فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد.

الفيلم يدور في إطار كوميدي درامي، وهو من بطولة هدى المفتي، محمد الشرنوبي، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، طه الدسوقي وسينتيا خليفة، الفيلم قصة وإخراج شريف نجيب، مدير التصوير أحمد جبر، ديكور مروة البرماوي.

وانتهت الشركة مؤخرًا من فيلم أعز الولد للمخرجة سارة نوح، وحاليًا تعمل على إنتاج فيلم بره المنهج للمخرج عمرو سلامة، الفيلم الأردني بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان، أميرة للمخرج محمد دياب، فيلم صالون هدى للمخرج هاني أبو أسعد وفيلم الزقاق من تأليف وإخراج باسل غندور، فيلم أنف وثلاث عيون عن رواية إحسان عبد القدوس، Fragile للمخرجة مافي ماهر.

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