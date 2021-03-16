تفريغ 3250 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM وجنسيتها توجو، ويبلغ طولها 98 مترًا بغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3250 طن رخام بالميناء.وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومن المنتظر استقبال سفينتين. كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.