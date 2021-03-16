وزيرة التضامن: تكلفة «حياة كريمة» الأكبر في تاريخ برامج الحماية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تفخر بدور ومشاركة المجتمع المدني بمجهوده الواسع خاصة خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أن التطوع أصبح في كل مكان من المدارس والجامعات، ما يزيد من التفاعل ورفع دور المجتمع المدني.وأضافت وزيرة التضامن، خلال لقائها بمؤسسات المجتمع الأهلي تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، للتعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات كبيرة نحو الاصلاح الاقتصادي والتي يتحملها المجتمع ككل، وأنه تم التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتخصيص الموازنة للدولة تمت مضاعفة المؤشرات للدعم النقدي والمعاشات وحل مشكلات ذوي الإعاقة، مؤكدة على دور المجتمع المدني في هذه المجالات.وأشارت إلى أنه تم التوسع في برنامج "سكن كريم"، والعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة ووقف العنف ضد المرأة في جميع المراحل، لافتة إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القرى بالريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بتكلفة هي الأكبر على مدار التاريخ، يصل إلى 500 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، كما أن المجتمع شهد تعزيز برامج تمكين المرأة على كل المستويات والتمكين الاقتصادى وتقليد المرأة مناصب سياسية.وأضافت الوزيرة أنه تم التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ومضاعفة الدعم المخصص للسلع والخبز، كما تمت مضاعفة الدعم النقدي بنسبة 235% وأيضًا زيادة المعاشات وصرف العلاوات الخمس.