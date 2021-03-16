مصرع طفل صعقا بالكهرباء عقب نزوله حوض السباحة في الإسكندرية

لقي طفلا مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي عقب نزوله حوض السباحة للشروع في عملية التدريب، داخل مركز شباب الدخلية، التابع لوزارة الشباب والرياضة وأخطرت النيابة التحقيقات.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء ملامسته "إنشاءات حديدية" ملاصقة لحمام السباحة داخل مركز شباب الدخيلة.على الفور انتقال ضباط مباحث القسم برفقة سيارة الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص الأولي، تبين وجود جثة الطفل السيد.م.ص، 9 سنوات، مسجى بجوار حوض السباحة، وبسؤال المسؤولين قرروا أثناء نزوله حمام السباحة للشروع في عملية التدريب داخل مركز شباب الدخلية، التابع لوزارة الشباب والرياضة لقي مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي.تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر حمل رقم 3303 لسنة 2021 اداري الدخيلة بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.