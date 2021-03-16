«القومي للإعاقة»: 16 مارس عيد حقيقي لتمكين المرأة المصرية

قدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة للمرأة المصرية في عيدها والذي يوافق 16 مارس من كل عام؛ وخص كل امرأة وفتاة ذات إعاقة في جميع محافظات مصر؛ لما لها من دور فعال وحقيقي ومحوري في المجتمع، مؤكدا أن 16 مارس من كل عام يعد عيدا حقيقيا لتمكين المرأة المصرية، ففي هذا اليوم وتحديدا عام 1919 خرجت المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث للشوارع المصرية للتظاهر ضد الاحتلال البريطاني ورفعت مطالبها بالاستقلال الوطني وتحرير المرأة.من جهته، وجه الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ التهنئة لكل نساء العالم والمصريات بمناسبة الاحتفالات التي تخص المرأة في شهر مارس؛ ولكل أم مصرية بمناسة عيد الأم الذي يوافق 21 مارس؛ مؤكدا أن قضية الإعاقة شهدت في مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا بشكل عام؛ لكن ينبغي توعية المجتمع وتثقيفه بحقوق المرأة ذات الإعاقة وتغيير الصورة النمطية عنها.وقال مرعي؛ إن نساء مصر بصفة عامة والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص أثبتن دوما وقوفهن خلف الدولة المصرية في كل مراحلها؛ واهتمام الدولة المصرية بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ تم ترجمته من خلال الاهتمام بالقوانين التي صدرت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية؛ والتي تعمل على إزالة الحواجز والعوائق البيئية المادية والمعلوماتية والسلوكية لتوفير بيئة ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة ومن داخلها المرأة ذات الإعاقة خاصة في الدمج والتمكين.