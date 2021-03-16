التفتيش على 578 منشأة عمالية خلال فبراير في بني سويف

قال محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، إن المديرية قامت خلال شهر فبراير الماضي بالتفتيش على 578 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، كما تم التفتيش على 122 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 56 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون.وأضاف مدير المديرية أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 3 منحة مولود بمبلغ 6 آلاف جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، ومنحة لعمل عملية جراحية بمبلغ 5000 جنيه للمسجلين بالإدارة.