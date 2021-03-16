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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

معرض زهور الربيع يواصل فعالياته (صور)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:26 م
معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع
عبدالناصرمحمد
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نقل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، رسالة شكر من العارضين بمعرض زهور الربيع إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن كافة العارضين تقدموا بخالص الشكر والتقدير الى وزير الزراعة، لجهوده وتكليفاته بدعم وتذليل العقبات التي تواجه كافة العارضين، وخروجه بمظهر مشرف ولائق بمستوى الحدث السنوي الهام، وتشديده على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحث العاملين على التنظيم الجيد للمعرض.

وأوضح عزوز أن عدد العارضين هذا العام تزايد عن السنوات السابقة، حيث بلغ عدد العارضين هذا العام 238 عارض، من الشركات العاملة في مجالات زهور القطف، الورود، نباتات الزينة ومستلزمات تنسيق الحدائق، والصبارات النادرة، ومتتجات التصنيع الغذائي، وعسل النحل من مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه بجانب الشركات الخاصة المشاركة بالمعرض، شارك عددا من صغار المزارعين وشباب الخريجين والجهات والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني منها: «الإدارة العامة للزراعة المحمية، وهيئة صندوق الموازنة الزراعية، وقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية للتشجير والبيئة، فضلا عن حديقة الأورمان النباتية، ومعهد بحوث البساتين، والادارة العامة للثقافة الزراعية وحديقة الزهرية، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم"، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة وجمعية فلاحة البساتين.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن المعرض هذا العام وفي أيامه الأولى شهد إقبالا غير مسبوق من الزائرين على مدار اليوم، وهو الأمر الذي لم يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المطبقة، حيث يفتح المعرض أبوابه من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.
معرض زهور الربيع يواصل فعالياته (صور)
معرض زهور الربيع يواصل فعالياته (صور)
معرض زهور الربيع يواصل فعالياته (صور)
معرض زهور الربيع يواصل فعالياته (صور)
معرض زهور الربيع يواصل فعالياته (صور)
معرض زهور الربيع يواصل فعالياته (صور)
معرض زهور الربيع يواصل فعالياته (صور)
معرض زهور الربيع يواصل فعالياته (صور)

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