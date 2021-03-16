تعيين 607 شباب بينهم 14 من ذوي الهم ببني سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 897 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 854 كارنيه مزاولة حرفة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وأضاف الوزير، أنه تم تعيين 607 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 14 شاب من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغوا 2074 شابًا.