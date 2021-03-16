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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 607 شباب بينهم 14 من ذوي الهم ببني سويف

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:24 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 897 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 854 كارنيه مزاولة حرفة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

وأضاف الوزير، أنه تم تعيين 607 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 14 شاب من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغوا 2074 شابًا.

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