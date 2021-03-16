وزيرة التضامن: الجمعيات الأهلية تعاني من انخفاض الميكنة والربط الشبكي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تدرك تماما أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا كبيرا في تنمية المجتمعات، إضافه إلى مشاركة الشباب، ولكن هناك مشكلات تواجه الجمعيات في انخفاض نسبة الميكنة بداخلها، وأنه يجب أن يتم التغلب على هذه المشكلة والعمل على الربط الشبكي بين الجمعيات والوزارة.وأضافت وزيرة التضامن، خلال لقائها مؤسسات المجتمع الأهلي تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، للتعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، أنه يجب تقديم الدعم للجمعيات الأهلية لأنها الأساس في تنمية المجتمعات من القاعدة وليس القمة، موضحة أن الربط الشبكي بين الجمعيات والوزارة يزيد من الشفافية والإنجاز في العمل.يذكر أنه، أقيمت اليوم فعاليات لقاء وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع الأهلي، تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، وذلك للتعريف باللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي.