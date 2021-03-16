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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تحويل رواية «جدار البشرية» إلى عمل سينمائي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:43 م
مصطفى نصر الدين
مصطفى نصر الدين
دعاء عبد المقصود
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تعاقد الكاتب والسيناريست مصطفى نصرالدين مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي على تحويل روايته "جدار بشرية" لفيلم سينمائي، وذلك بعد نجاح رواياته السابقة.

"جدار بشرية" هي أحدث روايات الكاتب مصطفى نصرالدين، ويشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52.

وقال مصطفى نصرالدين: إن الفيلم تدور أحداثه حول العديد من الجوانب في حياة الأشخاص، ويغوص في الأعماق البشرية، من خلال العديد من المواقف المذكورة في الرواية، سواء كانت حالة حب، أو ألم نفسي مر بشخصية الرواية، أو التواصل مع الله أيًا كانت الديانة.

وتابع الكاتب: "الفيلم سيحمل بعض الأمور الواقعية، وأهدف من خلال الرواية والعمل السينمائي أن أعيد كل شخص إلى تقييم من حوله ونفسه، وما يمرّ بداخله من صراعات الروح والجسد".

واختتم مصطفى نصرالدين حديثه قائلًا: "العمل سيتم تحديد كل تفاصيله خلال الفترة القليلة المقبلة، من حيث أبطاله لكن بعد اختيار مخرجه، وكذلك التفاصيل الخاصة بتحويله رسميًا لعمل فني سينمائي".

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