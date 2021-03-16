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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«خيانة» القدم تكتب السطر الأخير في حياة طالب بالمعادي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:22 م
مصرع طالب
مصرع طالب
هدير مصطفي
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لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، عقب انزلاق قدميه من أعلى محمية وادي دجلة بالمعادي.

كانت البداية عندما تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث المعادي، بلاغًا من فتاة تُفيد بأنه حال تواجد شقيقها، طالب، للتنزه احتفالا بقرب تخرجه بمحمية وادي دجلة بالمعادي، تعثرت قدماه وسقط على الأرض ما أدى إلى إصابته بجرح في الرأس وفقدان الوعي، وتم نقله إلى المستشفى حتى وافته المنية متأثرًا بإصابته.

وبسؤال شقيقته، أكد أنها لا تشتبه في أحد، وأن الوفاة نتيجة الحادث الذي واقعة في المحمية، وهو ما أكده مجموعة من زملاء الالمتوفي أيضًا.

تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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