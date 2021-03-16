طلاب الثانوية يقبلون على إقرار الغياب بالجيزة.. ونسبة الحضور 40%

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نسبة الحضور في المدارس الثانوية وصلت لـ40%، مشيرًا إلى أن طلب الإقرار على عدم الحضور في المرحلة الثانوي كبير.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السبب في ذلك أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستتم من المنزل، في حين أن الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي ستكون من المنزل أيضًا.وأكد المصدر أنه في خلال أول يومين تعدت توقيع الإقرارات على مستوى المدارس الثانوية في الجيزة الـ 1000 إقرار في أول يومين من الفصل الدراسي الثاني.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق عدد من الإجراءات مع عودة الدراسة لتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب في المدارس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن الإجراءات تقليل أيام حضور الطلاب في المدارس لتصبح كالتالي:الصفوف من KG1 حتى الثالث الابتدائي، يكون الحضور في «مدارس الفترة الواحدة» 4 أيام أسبوعيًا، وفي مدارس الفترتين 3 أيام أسبوعيًا.- الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، يكون الحضور في «مدارس الفترة الواحدة» يومين أسبوعيًا، وفي مدارس الفترتين 3 أيام أسبوعيًا.- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، يكون الحضور في المدارس يومين أسبوعيًا.- الصفوف من الاول إلى الثالث الثانوى، يكون الحضور في المدارس يومين في الأسبوع.- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقًا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.