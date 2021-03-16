تحرير 12 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بكفر الدوار

نفّذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة اليوم، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين حملة تموينية مكبرة، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.أسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط 12 مخالفة تموينية بالمخابز منها، تقرير تصرف فى حصة دقيق 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم، و7 مخالفات نقص وزن تتراوح مابين 7 - 18 جرامًا، ومخالفة عدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز وقت التفتيش ومخالفتين خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة عدم وجود إعلان داخلى بالمخبز.تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.