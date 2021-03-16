مدير مدرسة يابانية: إقبال ضعيف على إقرارات الانقطاع.. والحضور 95%

قال سيد طنطاوى مدير المدرسة المصرية اليابانية في سوهاج، إن نسبة الحضور ممتازة في أول يومين من الفصل الدراسي الثاني، مضيفا أن الطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي، يحضرون للمدرسة بسبب تعدد النشاط في هذه الفترة والتركيز عليه، مؤكدًا أن النسبة في مدرسته تعدت الـ95%.وأضاف طنطاوي، في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة في المدرسة بالإضافة إلى التزام الطلاب بها.وحول إقبال أولياء الامور على توقيع الإقرار بعدم الذهاب إلى المدرسة، قال إن الإقبال عليه ضعيف وكثيرًا منهم يرفضون جلوس أولادهم في المنزل أكثر من ذلك، وفضلون ذهابهم إلى المدرسة خاصة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق عدد من الإجراءات مع عودة الدراسة لتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب في المدارس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن الإجراءات تقليل أيام حضور الطلاب في المدارس.