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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: نسعى للتمكين الاقتصادي للمرأة ووقف العنف ضدها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:16 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تفخر بدور ومشاركة المجتمع المدني بمجهوده الواسع خاصة خلال جائحة كورونًا، مشيرة إلى أن التطوع أصبح في كل مكان من المدارس والجامعات، مما يزيد من التفاعل ورفع دور المجتمع المدني، مؤكدة التوسع في برنامج "سكن كريم"، والعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة ووقف العنف ضدها في جميع المراحل.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال لقائها بمؤسسات المجتمع الأهلي تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، للتعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادي والتي يتحملها المجتمع ككل، وأنه تم التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وتخصيص الموازنة للدولة تم مضاعفة المؤشرات للدعم النقدي والمعاشات وحل مشكلات ذوي الإعاقة، مؤكدة على دور المجتمع المدني في هذه المجالات.

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