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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خطوات تحديث بيانات معلمي الأزهر الشريف 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:14 م
تحديث بيانات معلمي
تحديث بيانات معلمي الأزهر الشريف
الدستور
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بالتزامن مع عودة بدء دراسة الفصل الدارسي الثاني للصفوف الدراسية المختلفة، تصدر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، خطوات تحديث بيانات معلمي الأزهر الشريف 2021، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

خطوات تحديث بيانات معلمي الأزهر الشريف 2021

وكان الأزهر الشريف قد أعلن عن توفير خدمة إمكانية القيام بخدمة تحديث البيانات الخاصة بالمعلمين والعاملين في الأزهر الشريف2021، إلكترونيًا ومن دون الحاجة للذهاب إلي أي مكان أخر، وذلك محاولة لتقليل التكدس ومنع تفشي فيروس كورونا المتسجد كوفيد -19، بين معلمي والعاملين الأزهر الراغبين في تحديث بياناتهم.

ويرصد "الدستور"خلال التقرير التالي خطوات تحديث بيانات معلمي الأزهر الشريف، وماهي البيانات المطلوب تحديثها.

أولًا: خطوات تحديث بيانات معلمي الأزهر الشريف

ويمكن للمعلمين والعاملين في الازهر الشريف تحديث بيانتهم بكل سهولة ويسر خلال أربع خطوات فقط ونوضحهما فيما يلي:-

- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول علي موقع تحديث بيانات العاملين بالأزهر الشريف 2021، عن طريق الرابط التالي: https: www. azhar. eg EmpInfoUpdate.

- الخطوة الثانية: الضغط علي كلمة "اضغط هنا".

- الخطوة الثالثة: تسجيل كود المعلم بالارقام الانجليزية.

- الخطوة الرابعة والاخيرة: اضغط على كلمة دخول.

ثانيًا: ما هي البيانات العاملين المطلوب تحديثها

- رقم السجل والخاص بكل عامل داخل قطاع الأزهر الشريف 2021.

- التأكد من الاسم رباعي الصحيح للراغب في تحديث بياناته.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للراغب في تحديث البيانات.

- تسجيل الوظيفة الحالية وفقا للملف الوظيفي داخل الأزهر الشريف.

تابع أيضاً:

رابط التسجيل الالكتروني لحجز الدراجة ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" (dostor.org)
- كتابة الوظيفة الإشرافية إن وجدت.
- كتابة المنطقة التعليمية التابع لها المعهد المقيد به.
- كتابة اسم المعهد الأزهري المقيد به صاحب البيانات المحدثة.
- تسجيل نوع المعهد سواء إذا كان ( نموذجي، عادي، بحوث، دراسات)
- تسجيل نوع الطالب الذي يدرس لهم ( بنين، بنات، بين وبنات)، وأيضًا ما هو آخر مؤهل دراسي حصل عليه.

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