«ألوان مبهجة».. فوانيس رمضان تُثير إعجاب رواد معرض الزهور (صور)

افتتح معرض زهور الربيع يوم السبت الماضي بحديقة الأورمان في نسخته الـ88، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان، وبمشاركة ما يقرب من 200 عارض.ومن ضمن المشاركين أحد العارضين والذي تميز الركن الخاص به بعرض بعض فوانيس رمضان المصنوعة من الخوص وتززينها بألوان مبهجة، وبعض الأطباق المصنوعة من الخوص موضوعة كنوع من أنواع الديكور علاوة على وجود البرجولات التي تسابق رواد معرض الزهور للجلوس عليها.قال محمود أحد المشاركين بمعرض الزهور وضمن المسئولين عن الركن الخاص بتصنيع الأسوار والبرجولات، إن هناك إقبال كبير من اليوم الأول من افتتاح معرض زهور الربيع، لافتا إلى التزام كافة المشاركين ورواد المعرض بالإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.وتابع أن الركن الخاص بهم منذ اليوم الأول وهو قبلة للعديد من رواد المعرض لما يحتوي من ديكورات مميزة خاصة الفوانيس والبرجولات، لافتا إلى أن هناك من يأتي من أجل التصوير فقط دون البيع والشراء.وأوضح أنهم متخصصين في عمل أسوار الزهور والورود بجانب عمل البرجولات من الخوص والتي توضح في الحدائق وغيرها من الأماكن المفتوحة، مؤكدًا أن وجودهم هذا العام بالمعرض مميز عن كافة الأعوام السابقة خاصة مع زيادة الإقبال بشكل كبير على الركن الخاص بهم.