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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط التسجيل الإلكتروني لحجز الدراجة ضمن مبادرة دراجتك صحتك

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:13 م
دراجتك صحتك
دراجتك صحتك
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط التسجيل الالكتروني لحجز الدراجة ضمن مبادرة دراجتك صحتك المدعمة من وزارة الشباب والرياضة والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تم إطلاقها في يناير الماضي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط حجز الدراجة وخطوات الحجز إلكترونيا وكود و اسعار الدراجات.

رابط التسجيل الالكتروني لحجز الدراجة ضمن مبادرة دراجتك صحتك

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "دراجتك صحتك" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن حجزها من خلال هذا الرابط ( من هنا)، بأسبقية الدفع من خلال إحدى شركات التحصيل " فوري"، المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية منذ أوائل شهر يناير الماضي عقب إدخال بيانات وذلك ضمن استراتيجية الوزارة بجعل الرياضة أسلوب حياة والآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها خاصة في ظل ما فرضه علينا فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من تباعد اجتماعي.

خطوات حجز الدراجة في مبادرة دراجتك صحتك

يمكن للشباب الراغبين في الحصول على دراجة بخارية ضمن مبادرة دراجتك صحتك المقامة من قبل وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الشباب والرياضة الالكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا)

تسجيل الرقم القومي للراغب في الحصول على الدراجة

تسجيل بيانات الراغب في الحصول على دارجة كاملة

كتابة المؤهل الدراسي

كتابة المحافظة التابع لها عنوان المتقدم

اختيار وسيلة الدفع "فوري"

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كيفية حجز دراجة وزارة الشباب والرياضة

أسعار الدراجات ضمن المبادرة الرئاسية

يتسائل الراغبين في الحصول على درجة عن رابط التسجيل الالكتروني لحجز الدراجة ضمن مبادرة دراجتك صحتك وأسعار الدراجات حيث بلغت سعر الدراجة الجبلي ذات العجل العريض 1932 جنيه وهى دراجة صالحة لجميع الأعمار فيما تصل الدراجة الهيبر هيجن 2362 جنيها وهى مناسبة للرياضيين فقط وتقدم وزارة الشباب والرياضة دعم 500 جنيه لجميع السيارات المعروضة ضمن المبادرة الرئاسية.

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