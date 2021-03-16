أكثر من 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، تسجيل 27 وفاة و2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2547 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة فى التقرير اليومي حول الحالة الوبائية فى الأراضى الفلسطينية، أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.واشارت الكيلة إلى وجود 183 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.