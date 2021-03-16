جورجيا تجري تدريبات مشتركة مع «الناتو» في البحر الأسود

دخلت أربع سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) المياه الإقليمية لجورجيا؛ لإجراء تدريبات مشتركة مع خفر السواحل الجورجية.وأشارت تقارير محلية إلى أن المجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المسماة "SNMG-2" رست في موانئ جورجيا، وتضم الفرقاطة الإسبانية الرائدة (كريستوبال كولون) ونظراءها (ريجينا ماريا) من البحرية الرومانية، و(كيمالريس) من الأسطول التركي، و(سميلي) من البحرية البلغارية.وأوضحت التقارير أن الغرض من التدريبات هو تعزيز التعاون بين القوات البحرية الجورجية والدول الأعضاء والشريكة في الحلف، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تغادر سفن (الناتو) المياه الإقليمية الجورجية في 18 مارس الجاري.ووصفت وزارة الشؤون الداخلية الجورجية المهمة بأنها بمثابة "رسالة دعم واضحة" لجورجيا من (الناتو)، التي ينتمي إليها قسم خفر السواحل، كما أشارت إلى أن الزيارات المنتظمة لسفن (الناتو) لمدن جورجيا المطلة على البحر الأسود تعتبر "إحدى النتائج الملموسة" للتعاون بين حلف شمال الأطلسي والدولة من أجل "تعزيز أمن منطقة البحر الأسود".يشار إلى أن سفن المجموعة البحرية كانت في زيارة إلى جورجيا العام الماضي أيضًا، عندما استضافت البلاد سفنًا من بلغاريا وكندا وإيطاليا ورومانيا وتركيا على أرصفة ميناء بوتي الجورجي.