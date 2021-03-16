«التضامن»:11 يناير 2022 أخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، إنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات ستقوم الجمعيات بالتقدم بطلبات إلى الإدارات التابعة لها لتوفيق أوضاعها طبقا للائحة التنفيذية، خلال عام في الفترة من 12 يناير 2021 وحتى 11 يناير 2022.وأضاف عبدالموجود، أن الجمعيات ستتقدم بطلب لتوفيق أوضعها طبقا للائحة بعد اعتماد النماذج الجديدة وعرضها على مجلس الإدارة الذي يدعوا لجمعية عمومية غير عادية لإقرار تعديل اللوائح وتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك تقوم بتقديم طلب للجهة الإدارية والممثلة فى إدارة التضامن الاجتماعى التابعة لها خلال عام من صدور اللائحة.جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع مؤسسات المجتمع الأهلي، تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث يتم التعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.