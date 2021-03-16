طبيب نفسى عن اكتئاب الفصول: لا داعي للقلق

"حد رش اكتئاب في الجو".. هذه الجملة انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين روّاد السوشيال ميديا، تعبيرًا منهم عن حالة الحِزن والاكتئاب التي تحتل قلوبهم، نتيجة تغيير المناخ، والتقلبات الجوية، وهذه التقلبات هي حركات سريعة ومفرطة في الحالة النفسية.ونصح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الحالة المزاجية سواء كانت بالاكتئاب أو النشاط الزائد التي تسيطر على الناس في الوقت الحالي ناتجة عن تلك التغييرات الجوية، لذا لا داعي للقلق منها.وأضاف فرويز في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الحالة ستنتهي تدريجيًا في الـ٣ لـ٥ يوم، دون الحاجة إلى علاج أو زيارة الطبيب النفسي، موضحًا: "الحالة الوحيدة التي تحتاج للعلاج هي الأشخاص ذووي الاضطراب الوجداني، هؤلاء عليهم أن يلتزموا بمثبت المزاج".يجدر الإشارة إلى أن اكتئاب تغير الفصول أحد أنواع الاضطرابات التى تحدث نتيجة التغيرات فى الطقس والأجواء، وهذا الاكتئاب غالبًا ما يرتبط بفصلى الخريف والشتاء حيث الشمس الباهتة، والأمطار وغيرها من سمات هذا الفضل البارد، فهذه الأجواء قد تسبب لدى البعض هذه الاضطرابات المزاجية عندما يهل عليهم فصل الخريف من كل عام.