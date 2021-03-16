مصدر بـ«التعليم» يكشف مفاجآة بنسب حضور الطلاب بالفصل الدراسي الثاني

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مفاجآة بشأن نسبة الحضور في الفصل الدراسي الثاني، والذي انطلق الأحد الماضي.وقالت المصادر لـ«الدستور»، إن لجان المتابعة في المديرية قامت بعمل تقارير حول نسبة الحضور خلال اليومين الماضيين، ووصلت في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية إلى 70%، في حين أن نسبة الحضور في الصفوف الثانوية قليلة، مرجعة ذلك لعدة أسباب منها أن المنهج الخاص بهم على التابلت بالإضافة إلى أن امتحاناتهم سوف تكون من المنزل.وأضافت المصادر، أن لجان المتابعة في الوزارة تعمل بجهد كبير من أجل متابعة كافة المدراس على مستوى جمهورية مصر العربية والعمل على حل أى مشكلة على الفور.وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق عدد من الإجراءات مع عودة الدراسة لتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب في المدارس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن الإجراءات تقليل أيام حضور الطلاب في المدارس لتصبح كالتالي:الصفوف من KG1 حتى الثالث الابتدائي، يكون الحضور في «مدارس الفترة الواحدة» 4 أيام أسبوعيًا، وفي مدارس الفترتين 3 أيام أسبوعيًا.- الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، يكون الحضور في «مدارس الفترة الواحدة» يومين أسبوعيًا، وفي مدارس الفترتين 3 أيام أسبوعيًا.- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، يكون الحضور في المدارس يومين أسبوعيًا.- الصفوف من الاول إلى الثالث الثانوى، يكون الحضور في المدارس يومين في الأسبوع.- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقًا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.