«التضامن» تستعرض مميزات اللائحة التنفيدية لقانون الجمعيات الأهلية

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التصامن لشؤون مؤسسات الجمعيات الأهلية، إن اليوم يشهد عهدا جديدا للعمل الأهلي من خلال تشريعات جديدة بعد إقرار اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات.جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع الأهلي، تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث يتم التعريف باللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019، وبخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.وعرض عبد الموجود أهم مميزات اللائحة التنفيدية لقانون الجمعيات الالتزام بالمادة 75 من الدستور المصري، وحرية العمل الأهلي والشفافية واحترام حق الإنسان والمشاركة والشمولية والكفاءة والفاعلية والشراكات، كذلك تفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات واللائحة التنفيذية لهم.