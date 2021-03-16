التحقيق فى «سرقة الأعضاء» بمستشفى ببورسعيد.. والعاملون: «فار كل الجثة»

حصلت "الدستور" على مستند يشير إلى قيام الدكتور عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، بتكليف لجنة برئاسة الدكتور محمد صبح، والدكتور عادل رمضان والدكتور محمود جمال، وذلك للتحقيق في واقعة متداولة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لـ"سرقة أعضاء" بمستشفى السلام ببورسعيد.تبين أن الجثة لشخص يدعى "عيد جاد حامد حمودة"، وقد تداولت صفحات الفيس بوك ببورسعيد شكوى بوجود جروح قطعية في جثمان المتوفي بالقرب من الأذن والعين، وورد في المنشور أن أهالي المتوفي قد رفضوا استلام الجثمان، وأكدوا أن هناك "سرقة أعضاء"، كما جاء في "المنشور" أن العاملين بالمستشفى أكدوا لهم أن "فأر" قد أكل جزء من أذن المتوفي أثناء إيداع الجثة بالمشرحة.من جانبه، تحرك علي الفور مدير هيئة الرعاية بمحافظة بورسعيد، ووجه بالتحقيق الفوري في الواقعة، وأكد أنه لن يكون هناك تهاون في التحقيقات، وسيتم كشف كافة الكواليس للرأي العام، وفي حالة ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.