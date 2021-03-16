رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحقيق فى «سرقة الأعضاء» بمستشفى ببورسعيد.. والعاملون: «فار كل الجثة»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:30 م
سرقة الأعضاء
سرقة الأعضاء
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
حصلت "الدستور" على مستند يشير إلى قيام الدكتور عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، بتكليف لجنة برئاسة الدكتور محمد صبح، والدكتور عادل رمضان والدكتور محمود جمال، وذلك للتحقيق في واقعة متداولة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لـ"سرقة أعضاء" بمستشفى السلام ببورسعيد.

تبين أن الجثة لشخص يدعى "عيد جاد حامد حمودة"، وقد تداولت صفحات الفيس بوك ببورسعيد شكوى بوجود جروح قطعية في جثمان المتوفي بالقرب من الأذن والعين، وورد في المنشور أن أهالي المتوفي قد رفضوا استلام الجثمان، وأكدوا أن هناك "سرقة أعضاء"، كما جاء في "المنشور" أن العاملين بالمستشفى أكدوا لهم أن "فأر" قد أكل جزء من أذن المتوفي أثناء إيداع الجثة بالمشرحة.

من جانبه، تحرك علي الفور مدير هيئة الرعاية بمحافظة بورسعيد، ووجه بالتحقيق الفوري في الواقعة، وأكد أنه لن يكون هناك تهاون في التحقيقات، وسيتم كشف كافة الكواليس للرأي العام، وفي حالة ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

«علمية كورونا» تحذر: التناول المفرط للأدوية لمجرد الاشتباه يعرض للخطر

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركزى منفلوط وديروط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على منظومة شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر

image description

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5 %

image description

محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي «محطة مصر» احتفالا بيوم الشهيد

الأكثر قراءة

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

«علمية كورونا» تحذر: التناول المفرط للأدوية لمجرد الاشتباه يعرض للخطر

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

قصر باكنجهام: الأمير فيليب يغادر المستشفى عقب خضوعه لجراحة ناجحة

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

الثقافة تُسلم أعمال جائزة «المبدع الصغير» بفروع قصور الثقافة يدويًا

الخميس.. اللجنة الثقافية بنادي الصيد تحتفل بيوم المرأة المصرية

حكومة كازاخستان تمنح الدكتور حسين الشافعي وسام أمير الشعراء «آباي»

مد فترة التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة