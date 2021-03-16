قريبًا.. صدور الترجمة العربية لرواية «شتيلر» لماكس فريس

يصدر قريبا عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، الترجمة العربية لرواية "شتيلر" لماكس فريش، ويترجمها سمير جريس.في نهاية الخمسينيات وخلال سنوات الستينيات قدم ماكس فريش عددا من الروايات والمسرحيات التي أطلقت شهرته العالمية، وكلها أعمال دارت حول هاجسه الأساسي: هوية الإنسان، وصورة تلك الهوية عند الآخرين، وتوق الإنسان نحو اكتساب هوية جديدة وسيرة جديدة.وكان العمل الأول الذي لفت الأنظار إليه بشدة هو رواية "شتيلر" (1954) التي سرعان ما أضحت من أهم الروايات الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت نقطة تحول في حياة كاتبها، وحفّزته على الاستقالة من عمله كمهندس معماري ليتفرغ للكتابة.تبدأ الرواية بجملة أصبحت من أشهر الجمل في أدب ما بعد الحرب العالمية الثانية: "لستُ شتيلر!" جملة بسيطة لكنها كانت تعبيرا عن حنين الملايين في ألمانيا وأوروبا في تلك الفترة إلى هوية جديدة وحياة جديدة.من الممكن اعتبار "شتيلر" رواية عن الفن والفنانين وتقلبات حياتهم، ومن الممكن اعتبارها أيضا رواية عن الزواج ومشاكله، وعن الحب غير المتحقق بسبب التوقعات الكثيرة تجاه الآخر، "شتيلر" هي كل ذلك، وهي أيضا، وفي المقام الأول، رواية عن الهوية وصورة الذات لدى الآخرين.