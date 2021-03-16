انطلاقة جديدة للمسارح المتنقلة بقرية الإمام مالك بوادى النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي أهمية قوافل المسارح المتنقلة والتى تأتى إطار جهود الدولة المبذولة لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين أبناء الوطن من خلال الوصول بالمنتج الثقافي الي مختلف القري والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجا لتنفيذ مستهدفات برنامج الدولة لبناء الإنسان والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.حيث شهدت قرية الإمام مالك بوادي النطرون تقديم فعاليات ثقافية وفنية على المسارح المتنقلة التي تشرف على تنفيذها وزارة الثقافة،وتضمنت تلك الفعاليات ورش للرسم وورشة للشعر وفقرات فنية لاستعراض مواهب أبناء القرية في الغناء والإلقاء وتقديم عروضا فنية لفرق (كفر الدوار للموسيقي العربية - الأنفوشي للفنون الشعبية - أبو قير للموسيقي العربية) وذلك علي مدار ثلاثة أيام متصلة.