كيف تفاعل أصحاب المعاشات مع توجيهات الرئيس بالزيادة؟

مصطفى: لم نشهد اهتمامًا بأصحاب المعاشات كما نشهده الآن

محمد: السيسي غير ثقافة الشعب نحو موظفي الدولة

العفيفي: سعيد بالزيادات وسياسة الدولة نحو كبار السن مفرحة

قرارات جديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، خلال مناقشته للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، مع توجيه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.واستقبل أصحاب المعاشات قرار الزيادة بفرحة شديدة، خاصة أنها المرة الثانية خلال سنوات قليلة، "الدستور" رصدت ردود أفعال أصحاب المعاشات بعد قرارات الرئيس في السطور التالية.مصطفى يوسف، قال إن اهتمام الدولة في الوقت الحالي بأصحاب المعاشات لم تشهده منذ سنوات طويلة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، موضحًا أن أصحاب المعاشات عانوا من قلة دخولهم بعد انتهاء فترة خدمتهم بسبب انتقاص جزء كبير من الراتب وفي النهاية يحصل على معاش بسيط لا يساعده على توفير احتياجات أسرته.وتابع: "خرجت على المعاش نهاية عام 2015، فلم أشعر بمرارة الحياة التي عاشها من سبقوني بسنوات لأن المعاش زاد أكثر من مرة وعلى فترات قليلة.وستصل قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات التي تقل عن ألفي جنيه وأصحاب المعاش الذين يتقاضون ألف جنيه إلى 130 جنيها، بينما تبلغ 260 جنيها لأصحاب المعاشات التي تبلغ ألفي جنيه، حسب تصريحات إعلامية من اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي أشار إلى أن قيمة زيادة المعاشات التي تتراوح ما بين ألفين و7 آلاف جنيه تبلغ 680 جنيها، وستبلغ أقصى زيادة 1050 جنيها لأصحاب المعاشات التي تزيد على 7 آلاف جنيه.محمد صبحي، رأى أن الزيادات التي تحدث في المعاشات ومرتبات موظفي الدولة جاءت كجزء من سياسة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الثقافة الشعبية المرتبطة بفقر العاملين في الدولة وقلة دخلهم تغيرت تمامًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع خلال سنوات قليلة تعديل الحد الأدنى مرتين حتى وصل إلى 2400 وفي كل مرة كان هناك زيادة في المعاشات لم نشهد مثلها قبل هذه الفترة قائلًا: "خرجت على المعاش عام 2010 ولم يتم خلال هذه الفترة بهذه النسب التي نشهدها حاليًا والتي تبلغ 13% ومعها حد أدنى للزيادة حتى يحصل أصحاب المعاشات الضعيفة على زيادة جيدة.وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا منها يقرب حاليا من 10 ملايين و406 آلاف و615 مواطنا ومستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر يناير الماضى.محمد العفيفي، قال إن أصحاب المعاشات حصلوا على حقوق كثيرة منعوا منها لسنوات ومنها الخمس علاوات التي يحصل عليها أصحاب الحقوق كاملة، مضيفًا "سعيد جدًا بالزيادات التي وجه بها الرئيس لأصحاب المعاشات خاصة أنها لا يُصاحبها أي زيادة في الأسعار لتقضي على هذه الزيادة كما كان يحدث قديمًا فكانت تأتي الزيادة من هنا لتلتهما زيادة الأسعار دون أن نشعر بها".وتابع أن قانون الخدمة المدنية جاء ببند مهم لأصحاب المعاشات بحصولهم على تقريبا 80% من راتبهم بعد خروجهم على المعاش مما سيقضي على المعاشات المتدنية للمعاشات وهي خطوة جيدة أيضًا من الدولة لمساعدتهم.