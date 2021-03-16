مسؤول عراقي: اعتقال 6 ارهابيين في الأنبار

أعلن قائد العمليات العسكرية بالعراق اللواء الركن ناصر الغنام، اعتقال ستة إرهابيين في محافظة الأنبار.وقال الغنام - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه تم اعتقال إرهابيين اثنين شديدي الخطورة من قبل رجالنا وبالتعاون والتنسيق مع مخابرات الأنبار.وأضاف: "تمكنا أيضًا من اعتقال أربعة إرهابيين من قبل أبطال الفرقة العاشرة وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب".